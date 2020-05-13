Жильцы частично рухнувшего дома на востоке Москвы эвакуированы, пострадавших нет
08:10 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обрушение одного из перекрытий произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате часть жильцов подъезда этого дома оказались заблокированными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Из жилого дома по адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18, эвакуированы несколько сотен человек, среди них есть инвалиды и дети. По предварительным данным, сейчас людей в здании нет. В результате обрушения повреждены водопроводные трубы дома и вода заливает подъезд", - сообщил собеседник агентства. По его словам дома газифицирован.
"На место происшествия прибывают наряды ГИБДД для перекрытия движения на близлежащих улицах", - отметил источник.
Ранее сообщалось об обрушении перекрытия между пятым этажом и чердаком. Пострадавших нет.
НОВОСТИ
- 08:50 13.05.2020
- Впервые за 23 дня В Гонконге выявлен новый случай заражения коронавирусом - СМИ
- 08:30 13.05.2020
- Объявленный из-за коронавируса режим ЧП в Новой Зеландии отменен
- 07:50 13.05.2020
- Сенатор внес в Конгресс США законопроект о санкциях против Китая из-за вспышки коронавируса
- 07:40 13.05.2020
- Во Франции для оцени действий правительства во время пандемии будет создана комиссия
- 07:30 13.05.2020
- До 6 сентября отменены все бродвейские мюзиклы в Нью-Йорке
- 22:40 12.05.2020
- В НАСА сообщили, что заплатят более $90 млн за место на "Союзе"
- 22:00 12.05.2020
- Блокчейн-платформа TON не будет запущена - Павел Дуров
- 21:20 12.05.2020
- Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ выросло до 1 709
- 20:40 12.05.2020
- Голосование по поправкам в Конституцию может пройти до начала июля - СМИ
- 20:00 12.05.2020
- На выплату 5 тыс руб на детей до трех лет подано более 2,5 млн заявлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать