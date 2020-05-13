Жильцы частично рухнувшего дома на востоке Москвы эвакуированы, пострадавших нет

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение одного из перекрытий произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате часть жильцов подъезда этого дома оказались заблокированными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из жилого дома по адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18, эвакуированы несколько сотен человек, среди них есть инвалиды и дети. По предварительным данным, сейчас людей в здании нет. В результате обрушения повреждены водопроводные трубы дома и вода заливает подъезд", - сообщил собеседник агентства. По его словам дома газифицирован.

"На место происшествия прибывают наряды ГИБДД для перекрытия движения на близлежащих улицах", - отметил источник.

Ранее сообщалось об обрушении перекрытия между пятым этажом и чердаком. Пострадавших нет.