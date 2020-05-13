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НОВОСТИ

Объявленный из-за коронавируса режим ЧП в Новой Зеландии отменен

08:30 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Новой Зеландии прекратило действие режима чрезвычайного положения, введенного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида, и объявило о начале общенационального переходного периода. Об этом в среду сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре.

"Чрезвычайное положение на всей территории Новой Зеландии отменено, и объявлен общенациональный переходный период, поскольку страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности [и здоровью нации] в связи с COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС)", - указывается в сообщении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Переходный период вступил в действие после полудня среды 13 мая по местному времени (03:00 мск) и продействует на всей территории страны в течение следующих 90 дней, если не будет прекращен ранее или продлен на более длительный срок. На время общенационального переходного периода глава управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сара Стюарт-Блэк сохранит расширенные полномочия для скорейшего восстановления инфраструктуры страны и ее экономики после отмены ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

В настоящий момент в Новой Зеландии выявлено 1 497 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся 2 человека с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 72 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 1 402 человека, умер из-за коронавирусной инфекции 21 заболевший. За последние 48 часов в стране не было обнаружено новых случаев заражения.

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