Впервые за 23 дня В Гонконге выявлен новый случай заражения коронавирусом - СМИ
08:50 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый местный случай заражения коронавирусом выявлен в Гонконге - впервые за последние 23 дня. Об этом сообщила в среду газета "Саут Чайна морнинг пост".
По ее данным, диагноз COVID-19 был подтвержден у 66-летней женщины, которая в последнее время не бывала за рубежом. Медики изолировали восемь ее родственников, у некоторых из них проявились симптомы болезни.
Органы здравоохранения пока официально не комментируют новый случай. Ожидается, что медики сделают это позже на пресс-конференции.
До этого в течение трех с лишним недель в Гонконге не фиксировались заболевшие COVID-19 за исключением единичных завозных случаев среди пассажиров, возвращающихся из-за рубежа. Общее число инфицированных составляет 1 048 при четырех летальных исходах.
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