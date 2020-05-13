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Впервые за 23 дня В Гонконге выявлен новый случай заражения коронавирусом - СМИ

08:50 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый местный случай заражения коронавирусом выявлен в Гонконге - впервые за последние 23 дня. Об этом сообщила в среду газета "Саут Чайна морнинг пост".

По ее данным, диагноз COVID-19 был подтвержден у 66-летней женщины, которая в последнее время не бывала за рубежом. Медики изолировали восемь ее родственников, у некоторых из них проявились симптомы болезни.

Органы здравоохранения пока официально не комментируют новый случай. Ожидается, что медики сделают это позже на пресс-конференции.

До этого в течение трех с лишним недель в Гонконге не фиксировались заболевшие COVID-19 за исключением единичных завозных случаев среди пассажиров, возвращающихся из-за рубежа. Общее число инфицированных составляет 1 048 при четырех летальных исходах.

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