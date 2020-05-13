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Госпиталь в подмосковном парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тысяч пациентов с коронавирусом

09:00 13.05.2020

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Инфекционный госпиталь в парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тыс пациентов с COVID-19. Стационар разворачивается в Одинцовском городском округе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва при поддержке Минобороны.

С 7 мая госпиталь уже начал свою работу - введен первый блок. К середине месяца центр будет функционировать в полном объеме. Завершается формирование персонала, медработникам предоставляется бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского городского округа, трехразовое питание, трансфер к месту работы и обратно.

"Благодаря усилиям, которые принимает правительство Московской области, лично губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв, и при поддержке министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу создан этот центр. Минобороны направляет нам 630 человек - врачей, средний и младший медперсонал. Среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой. Мы тоже активно набираем медработников", - сказал руководитель инфекционного центра "Патриот", заместитель главврача Одинцовской горбольницы Дмитрий Айзиков.

Стационар создан на базе 4 главных павильонов конгрессно-выставочного центра. Три из них, вместимостью по 400 коек, предназначены для пациентов, которые уже выздоравливают, но еще должны находиться под наблюдением врачей. Это сделано для того, чтобы высвободить коечный фонд в других лечебных учреждениях для пациентов, у которых болезнь протекает в сложной форме. Еще в одном павильоне будут лечиться больные, находящиеся в средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Для них предусмотрено 220 коек с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ. Павильоны полностью оборудованы, обеспечены необходимой техникой и лекарствами.

"Общая площадь госпиталя - 47 тыс. кв. м. В обычное время строительство заняло бы до полугода. У нас задача - сделать за 2 недели, - сказал руководитель проекта, главный инженер-инспектор Главного управления обустройства войск Эльмир Ишмаков. - Работа ведется круглосуточно - на объекте днем работает 370 человек, ночью - 150».

В Подмосковье готовится к приему пациентов еще один крупный госпиталь, развернутый в "Крокус Экспо". Он способен принять более 1 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

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