В США изымают поставленные Россией аппараты ИВЛ
09:20 13.05.2020 Источник: РБК
Американские штаты, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», возвращают их после пожаров в больницах, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.
«В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA», — говорится в сообщении ведомства.
В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны. РБК
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