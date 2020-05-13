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НОВОСТИ

В США изымают поставленные Россией аппараты ИВЛ

09:20 13.05.2020 Источник: РБК

Американские штаты, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», возвращают их после пожаров в больницах, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.

«В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA», — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.  РБК

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