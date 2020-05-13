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Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов

09:32 13.05.2020 Источник: Газета.Ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России, чтобы сэкономить стране деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. «Предлагаю сократить <...> количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги», — написал он в Twitter.

Также политик представил еще один алгоритм, который позволит стране улучшить ситуацию с коронавирусом. По его мнению, в стране стоит проводить выборы один раз в два или три года.

«Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — объяснил свою идею Жириновский.

Месяцем ранее депутат уже выступал с подобной инициативой. Он предлагал премьер-министру Михаилу Мишустину вдвое сократить число чиновников, в том числе депутатов, чтобы обеспечить дистанцию в два метра.  Газета.Ru

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