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НОВОСТИ

Instagram счел не соответствующим действительности сообщение президента Бразилии

11:05 13.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Instagram заблокировал сообщение президента Бразилии, как не соответствующее действительности. Газета «Эстадао ди Сан-Паулу» пишет, что соответствующую пометку получила публикация Жаира Болсонару о падении уровня смертности в одном из штатов, пострадавших от коронавируса.

Сам глава государства позже пояснил, что получил непроверенные сведения от депутата, который рассказал, что от респираторных осложнений в прошлом году скончалось даже больше людей, чем в этом. В связи с этим Болсонару написал: «почему в 2019 не было такого же шума?».

В Бразилии подтверждено более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю она входит в топ-10 стран. Эхо Москвы

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