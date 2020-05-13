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Реальное число жертв коронавируса в США выше, чем считается - главный инфекционист

10:05 13.05.2020 Источник: Вести.Ru

Выступая на заседании комитета Сената по здравоохранению, главный инфекционист Энтони Фаучи сообщил, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается. "Если вы думаете, что у нас все в полной мере под контролем, то это не так. Если вы посмотрите на динамику вспышки, мы наблюдаем уменьшение числа случаев госпитализации и инфицирования в некоторых местах. Но в других частях страны мы видим всплески случаев заражения. Если некоторые районы, города, штаты будут преждевременно открываться, не имея возможности эффективно реагировать, я беспокоюсь, что мы начнем наблюдать небольшие всплески числа заболевших, что может перейти во вспышки коронавируса", — заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса выше, чем считается. По его словам – зачастую не учитывались случаи, когда заболевшие умирали дома, а не в больницах. По данным телеканала NBC News, в десяти районах зафиксирован резкий скачок заражений — почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей. В частности, речь идет о городах в Теннесси, Айове и Техасе. И рекордный рост на 650 процентов — в городе Сентрал-Сити в Кентукки.  Вести.Ru

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