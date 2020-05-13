В Великобритании снимают ряд связанных с коронавирусом ограничений

10:32 Источник: Эхо Москвы

В Великобритании с сегодняшнего дня снимаются некоторые ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Теперь будет разрешено заниматься спортом на улице, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга, также на улице можно будет встречаться с друзьями, разрешается играть в футбол, теннис или гольф.

Премьер Борис Джонсон считает, что полностью отменять ограничения еще нельзя. Прибывающих из-за границы людей ожидает карантин, — подчеркнул он. Эхо Москвы