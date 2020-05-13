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НОВОСТИ

В Великобритании снимают ряд связанных с коронавирусом ограничений

10:32 13.05.2020 Источник: Эхо Москвы

В Великобритании с сегодняшнего дня снимаются некоторые ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Теперь будет разрешено заниматься спортом на улице, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга, также на улице можно будет встречаться с друзьями, разрешается играть в футбол, теннис или гольф.

Премьер Борис Джонсон считает, что полностью отменять ограничения еще нельзя. Прибывающих из-за границы людей ожидает карантин, — подчеркнул он.  Эхо Москвы

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