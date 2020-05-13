В США зарегистрирована церковь выдуманного божества Ктулху - СМИ

10:00

В штате Аризона недавно официально была зарегистрирована некоммерческая религиозная организация — Церковь Ктулху. И что еще более любопытно, ее представители могут проводить… свадьбы. За 20 долларов можно получить документы с подписью первосвященника, подтверждающие, что вы — священнослужитель церкви. Отмечается, что в эту сумму входят их доставка и нотариальная доверенность.

Отмечается, что в других штатах зарегистрировать Церковь Ктулху сложнее, поскольку власти требуют доказательства существования реальных сторонников Ктулху. mirf.ru

