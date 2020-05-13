Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4,3%
11:00 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 10 028 человек, до 242 271. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. По данным штаба, суточный рост составил 4,3% против 4,9% днем ранее. В штабе отметили, что у 4 461 выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания.
Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 4 703, до 126 004. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, суточный рост в столице впервые снизился до 3,9%. Во вторник он составил 4,7%.
Коэффициент распространения коронавируса в России вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01. В Москве этот показатель третий день подряд ниже единицы, в среду он опустился до рекордного низкого уровня в 0,91. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Из 10 регионов РФ с наибольшим количеством заболевших этот показатель равен или ниже 1 уже в трех субъектах, помимо Москвы, тогда как накануне был зафиксирован только в двух - в Мурманской области и в Дагестане. В среду до единицы опустился коэффициент в Краснодарском крае. В Мурманской области он за сутки вырос с 0,31 до 0,54, а в Дагестане - с 0,82 до 0,92.
Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Он рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.
НОВОСТИ
- 11:32 13.05.2020
- Премьер Армении предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации с коронавирусом
- 11:20 13.05.2020
- Лишь треть горожан вновь запросили рабочие пропуска после аннулирования
- 11:20 13.05.2020
- В "духовной столице Урала" - вспышка коронавируса
- 11:05 13.05.2020
- Instagram счел не соответствующим действительности сообщение президента Бразилии
- 10:32 13.05.2020
- В Великобритании снимают ряд связанных с коронавирусом ограничений
- 10:20 13.05.2020
- Присяга новобранцев в 2020 году пройдет без родителей - Герасимов
- 10:05 13.05.2020
- Реальное число жертв коронавируса в США выше, чем считается - главный инфекционист
- 10:00 13.05.2020
- В США зарегистрирована церковь выдуманного божества Ктулху - СМИ
- 09:32 13.05.2020
- Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов
- 09:20 13.05.2020
- В США изымают поставленные Россией аппараты ИВЛ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать