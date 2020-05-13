Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4,3%

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 10 028 человек, до 242 271. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. По данным штаба, суточный рост составил 4,3% против 4,9% днем ранее. В штабе отметили, что у 4 461 выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 4 703, до 126 004. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, суточный рост в столице впервые снизился до 3,9%. Во вторник он составил 4,7%.

Коэффициент распространения коронавируса в России вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01. В Москве этот показатель третий день подряд ниже единицы, в среду он опустился до рекордного низкого уровня в 0,91. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Из 10 регионов РФ с наибольшим количеством заболевших этот показатель равен или ниже 1 уже в трех субъектах, помимо Москвы, тогда как накануне был зафиксирован только в двух - в Мурманской области и в Дагестане. В среду до единицы опустился коэффициент в Краснодарском крае. В Мурманской области он за сутки вырос с 0,31 до 0,54, а в Дагестане - с 0,82 до 0,92.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Он рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.