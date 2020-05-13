Запад хочет открыть переход "Эль-Ярубия" для провоза оружия и сырья - заявление РФ и Сирии
12:00 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агрессивное желание Запада открыть пограничный переход "Эль-Ярубия" связано с возможностью осуществлять транзит оружия курдским формированиям и вывозить компаниям США углеводородное сырье. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.
"Истинными целями агрессивной политики Запада в вопросе открытия пограничного перехода "Эль-Ярубия" на северо- востоке страны являются беспрепятственный транзит оружия для подконтрольных американской стороне курдских формирований и вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья", - говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств.
Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.
НОВОСТИ
- 13:20 13.05.2020
- Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
- 13:05 13.05.2020
- Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
- 13:00 13.05.2020
- Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
- 12:32 13.05.2020
- Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
- 12:25 13.05.2020
- С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка
- 12:20 13.05.2020
- Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"
- 12:05 13.05.2020
- России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США
- 11:32 13.05.2020
- Премьер Армении предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации с коронавирусом
- 11:20 13.05.2020
- Лишь треть горожан вновь запросили рабочие пропуска после аннулирования
- 11:20 13.05.2020
- В "духовной столице Урала" - вспышка коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать