0
0
151
НОВОСТИ

Запад хочет открыть переход "Эль-Ярубия" для провоза оружия и сырья - заявление РФ и Сирии

12:00 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агрессивное желание Запада открыть пограничный переход "Эль-Ярубия" связано с возможностью осуществлять транзит оружия курдским формированиям и вывозить компаниям США углеводородное сырье. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Истинными целями агрессивной политики Запада в вопросе открытия пограничного перехода "Эль-Ярубия" на северо- востоке страны являются беспрепятственный транзит оружия для подконтрольных американской стороне курдских формирований и вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств.

Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 13.05.2020
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
0
0
13:05 13.05.2020
Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
0
51
13:00 13.05.2020
Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
0
62
12:32 13.05.2020
Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
0
128
12:25 13.05.2020
С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка
0
129
12:20 13.05.2020
Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"
0
166
12:05 13.05.2020
России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США
0
171
11:32 13.05.2020
Премьер Армении предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации с коронавирусом
0
207
11:20 13.05.2020
Лишь треть горожан вновь запросили рабочие пропуска после аннулирования
0
201
11:20 13.05.2020
В "духовной столице Урала" - вспышка коронавируса
0
240

Возврат к списку