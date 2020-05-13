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Премьер Армении предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации с коронавирусом

11:32 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране может резко ухудшиться ситуация с распространением коронавируса, если население и впредь не станет следить за нормами безопасности. Об этом он заявил в среду в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке".

"Как вы знаете, мы выбрали путь постепенного ослабления экономических ограничений. Но в последние дни я вижу людей, которые гуляют по Еревану, не соблюдают социальную дистанцию. В последнее время у нас каждый день больше ста зараженных. Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений. Я не хочу, чтобы дошло до этого, но у нас не будет другого выбора", - отметил он.

Как сообщила 12 мая журналистам пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян, правительство рассматривает возможность продления режима ЧП, который заканчивается 14 мая.

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