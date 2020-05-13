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НОВОСТИ

В "духовной столице Урала" - вспышка коронавируса

11:20 13.05.2020

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано 135 случаев заболевания COVID-19, всего в регионе зарегистрировано 2298 заболевших. Об этом сообщили в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией. Новая вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в «духовной столице Урала» — Верхотурье, где расположено несколько монастырей.

«Вирус лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Верхотурья (+26), Красноуфимска, Тугулымского городского округа», — рассказали в свердловском оперштаба.

С учетом 26 новых случаев в Верхотурье сейчас насчитывается 48 инфицированных коронавирусом (по данным URA.RU, часть из них — монахи Свято-Николаевского монастыря, настоятель которого игумен Иероним госпитализирован в Нижнем Тагиле). Для небольшого муниципалитета, население которого — всего 8,5 тысяч человек, доля зараженных COVID-19 составляет 0,5% (в Екатеринбурге этот показатель сейчас чуть более 0,1%).

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