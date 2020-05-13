Лишь треть горожан вновь запросили рабочие пропуска после аннулирования
11:20 13.05.2020
Только треть жителей Москвы, у которых были аннулированы рабочие электронные пропуска, опять попытались получить документы при помощи специального портала.По словам главы московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, представители компаний, данные которых не прошли верификацию, могут получить пропуск, однако для этого нужно подтвердить факт трудоустройства при помощи трудового договора или справки от работодателя, а также используя портал i.moscow.
«За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулироваными рабочими пропусками направили заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска, - отмечает Фурсин. - Остальные две трети - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов».
Пропуска некоторых горожан были аннулированы, поскольку они предоставили сведения, которые не были подтверждены сведениями в системах Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и Министерства внутренних дел РФ. Некоторые заявители делали ошибки при заполнении документов, некоторые указывали ИНН не того работодателя, который делает взносы за сотрудника. Тем, чей пропуск был аннулирован, нужно подтвердить сведения о трудоустройстве и тогда они смогут получить документ заново. Рабочие пропуска, оформленные правильно, были продлена мэром Сергеем Собяниным до 31 мая.
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