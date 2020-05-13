России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США

12:05 Источник: Газета.Ru

Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020-2021 годах Россия сможет собрать один из крупнейших за последние пять лет урожаев пшеницы — около 77 млн тонн.

Ранее за последние пят лет в РФ был поставлен рекорд по сбору пшеницы в 2017 году. Тогда страна собрала 85,1 млн т. зерна. В этом сезоне, как считает ведомство, Россия может собрать 77 млн т. пшеницы. Если это произойдет, то урожай станет вторым по объему с 2015 года.

При этом США отдали первое место Китаю, которой может собрать 135 млн т., а на второй строчке находится Индия (103 млн т).

Кроме того, по прогнозам Минсельхоза США, в сезоне 2020-2021 Россия может стать лидером по объему экспортируемой пшеницы и поставит в другие страны около 35 млн т. Газета.Ru