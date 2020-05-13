Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение аппаратов ИВЛ "Авента- М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России, сообщается в среду на сайте Росздравнадзора. Именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями", произведенного с 01 апреля 2020 г., производства АО "Уральский приборостроительный завод" <...> ", - говорится в сообщении.