Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные врачи вылечили еще 1 864 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506" - сообщила вице-мэр.