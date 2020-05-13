Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
12:32 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные врачи вылечили еще 1 864 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506" - сообщила вице-мэр.
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