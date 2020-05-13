Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций

13:00 Источник: Интерфакс

Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в связи с санкциями США, сообщили "Интерфакса" в пресс-службе компании.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - сказал представитель компании Facebook в среду, отвечая на запрос агенства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го.