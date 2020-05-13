Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
13:00 13.05.2020 Источник: Интерфакс
Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в связи с санкциями США, сообщили "Интерфакса" в пресс-службе компании.
"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - сказал представитель компании Facebook в среду, отвечая на запрос агенства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го.
НОВОСТИ
- 13:20 13.05.2020
- Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
- 13:05 13.05.2020
- Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
- 12:32 13.05.2020
- Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
- 12:25 13.05.2020
- С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка
- 12:20 13.05.2020
- Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"
- 12:05 13.05.2020
- России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США
- 12:00 13.05.2020
- Запад хочет открыть переход "Эль-Ярубия" для провоза оружия и сырья - заявление РФ и Сирии
- 11:32 13.05.2020
- Премьер Армении предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации с коронавирусом
- 11:20 13.05.2020
- Лишь треть горожан вновь запросили рабочие пропуска после аннулирования
- 11:20 13.05.2020
- В "духовной столице Урала" - вспышка коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать