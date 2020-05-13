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НОВОСТИ

С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка

12:25 13.05.2020

С 1 июня семьям в Подмосковье будут выплачивать по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Оформить заявление можно на портале Госуслуг gosuslugi.ru или на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина расширено право для семей на ежемесячную выплату 5 тыс. руб., которая с апреля по июнь предоставляется на детей до 3-х лет. Теперь эти средства могут получить не только имеющие право на материнский капитал, но и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Такую выплату оформить также можно на gosuslugi.ru и pfrf.ru.

Кроме того, в 2 раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком - теперь он составляет 6751 руб. Его могут получить неработающие граждане, в том числе студенты. В Подмосковье это пособие предоставляется более 45,5 тыс. семей.

Также губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление, в соответствии с которым до 15 июня нуждающиеся семьи с детьми получат продуктовый набор стоимостью до 2,2 тыс. руб. Им будут обеспечены семьи из числа получателей пособия на детей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в Подмосковье.

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