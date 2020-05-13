Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
13:05 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в начале заседания сообщил, что коронавирус выявлен у пяти депутатов нижней палаты. Ранее было известно о трех заболевших депутатах - Леониде Калашникове, Дмитрии Новикове и Светлане Максимовой.
"У нас с вами пять депутатов заболевших", - сказал Володин, призвав коллег соблюдать все меры предосторожности. Спикер уточнил, что трое депутатов ранее находились в больницах, один из них уже выписан. "Двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, но переносят [заболевание] пока в домашних условиях", - добавил Володин.
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