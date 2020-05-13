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НОВОСТИ

Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах

13:20 13.05.2020 Источник: Интерфакс

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что из более 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплату врачам, выплачено немногим более 4,5 млрд.

"На задержку выплат медикам обратил внимание в понедельник президент. Именно они сейчас борются за жизнь и здоровье людей, и мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя", - сказал Мишустин в среду на совещании по социально-экономической ситуации.

Он сообщил, что средства на доплаты врачам до регионов были доведены своевременно, однако использованы эти средства не в полной мере.

"По данным Казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд рублей. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой", - заявил Мишустин.

Он сказал, что при этом на Чукотке и Магадане "даже не приступили к выплатам".

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