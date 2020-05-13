Почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в РФ, сообщил в среду глава Минздрава Михаил Мурашко.

8 мая Мурашко сообщил, что на тот момент на аппаратах ИВЛ находилось более 1,2 тыс. пациентов.

"Почти 1,5 тыс. пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил он в рамках совещания по социально-экономической ситуации.