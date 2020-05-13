Почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
14:00 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 1,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в РФ, сообщил в среду глава Минздрава Михаил Мурашко.
8 мая Мурашко сообщил, что на тот момент на аппаратах ИВЛ находилось более 1,2 тыс. пациентов.
"Почти 1,5 тыс. пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил он в рамках совещания по социально-экономической ситуации.
НОВОСТИ
- 14:32 13.05.2020
- Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
- 14:12 13.05.2020
- Глава Минздрава РФ Мурашко призвал реформировать систему ОМС
- 13:25 13.05.2020
- ЕГЭ будут перенесены на более поздний срок, ОГЭ в этом году не будет
- 13:20 13.05.2020
- Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
- 13:05 13.05.2020
- Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
- 13:00 13.05.2020
- Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
- 12:32 13.05.2020
- Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
- 12:25 13.05.2020
- С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка
- 12:20 13.05.2020
- Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"
- 12:05 13.05.2020
- России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать