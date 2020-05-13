ЕГЭ будут перенесены на более поздний срок, ОГЭ в этом году не будет
13:25 13.05.2020 Источник: Эхо Москвы
ЕГЭ будет повторно перенесен на более поздний срок, экзамены проведут только для поступающих в вузы. Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщает Минпросвещения.
Для 9-классников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых. Эхо Москвы
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