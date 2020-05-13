0
0
170
НОВОСТИ

ЕГЭ будут перенесены на более поздний срок, ОГЭ в этом году не будет

13:25 13.05.2020 Источник: Эхо Москвы

ЕГЭ будет повторно перенесен на более поздний срок, экзамены проведут только для поступающих в вузы. Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщает Минпросвещения.

Для 9-классников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 13.05.2020
Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
0
71
14:12 13.05.2020
Глава Минздрава РФ Мурашко призвал реформировать систему ОМС
0
113
14:00 13.05.2020
Почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
0
121
13:20 13.05.2020
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
0
175
13:05 13.05.2020
Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
0
190
13:00 13.05.2020
Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
0
174
12:32 13.05.2020
Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
0
210
12:25 13.05.2020
С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка
0
238
12:20 13.05.2020
Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"
0
246
12:05 13.05.2020
России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США
0
253

Возврат к списку