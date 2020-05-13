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Глава Минздрава РФ Мурашко призвал реформировать систему ОМС

14:12 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в реформировании и цифровизировании. Об этом заявил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы.

"То что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит", - сказал министр, подчеркнув, что речь не идет об оптимизации.

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