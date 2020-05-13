0
0
7
НОВОСТИ

Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов

14:32 13.05.2020 Источник: Газета.Ru

Приюты для животных стали пустеть в США после того, как власти обязали граждан сидеть дома во время пандемии коронавируса, передает телеканал CNN.

Американские приюты сообщили, что многие люди стали приходить к ним, чтобы «усыновить кошек и собак». Однако из-за роста смертности от инфекции в организации вновь начали поступать животные. Только в Нью-Йорке сотрудники центра по уходу за животными забрали из пустых квартир около 20 зверей.

«Мы знали, что это должно было случиться. Изначально случаев было немного, но теперь мяч катится вниз по склону быстрее», — рассказала исполнительный директор нью-йоркской компании по спасению животных Тиффани Лейси.

Как отмечает телеканал, некоторые приюты США также помогают с едой владельцам домашних животных и предлагают недорогую медицинскую помощь их питомцам. Все это делается с единственной целью — содержать домашних животных в семье, а не сдавать их.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 13.05.2020
Глава Минздрава РФ Мурашко призвал реформировать систему ОМС
0
113
14:00 13.05.2020
Почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
0
121
13:25 13.05.2020
ЕГЭ будут перенесены на более поздний срок, ОГЭ в этом году не будет
0
202
13:20 13.05.2020
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
0
175
13:05 13.05.2020
Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
0
190
13:00 13.05.2020
Facebook удалил аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
0
174
12:32 13.05.2020
Еще 1 864 пациента вылечились после коронавируса в Москве
0
210
12:25 13.05.2020
С 1 июня подмосковным семьям будут выплачивать пособие на каждого ребенка
0
238
12:20 13.05.2020
Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М"
0
246
12:05 13.05.2020
России сможет собрать один из крупнейших урожаев пшеницы, спрогнозировали в США
0
253

Возврат к списку