Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
14:32 13.05.2020 Источник: Газета.Ru
Приюты для животных стали пустеть в США после того, как власти обязали граждан сидеть дома во время пандемии коронавируса, передает телеканал CNN.
Американские приюты сообщили, что многие люди стали приходить к ним, чтобы «усыновить кошек и собак». Однако из-за роста смертности от инфекции в организации вновь начали поступать животные. Только в Нью-Йорке сотрудники центра по уходу за животными забрали из пустых квартир около 20 зверей.
«Мы знали, что это должно было случиться. Изначально случаев было немного, но теперь мяч катится вниз по склону быстрее», — рассказала исполнительный директор нью-йоркской компании по спасению животных Тиффани Лейси.
Как отмечает телеканал, некоторые приюты США также помогают с едой владельцам домашних животных и предлагают недорогую медицинскую помощь их питомцам. Все это делается с единственной целью — содержать домашних животных в семье, а не сдавать их. Говорит Москва
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