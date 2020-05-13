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Боевая авиация России превосходит зарубежные аналоги - Путин

15:00 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государство должно поддержать авиационную промышленность РФ, которая на равных конкурирует с зарубежными производителями, а в сфере боевой авиации демонстрирует превосходство. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Он подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран мира, способных выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов. "Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации - намного превосходят их", - сказал Путин.

"В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно - предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству", - сказал глава государства.

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