0
0
136
НОВОСТИ

Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

15:12 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

"На сегодняшний день есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня, видимо, после разговора [ректора МГУ] Виктора Антоновича [Садовничего] и [министра просвещения] Сергея Сергеевича [Кравцова] с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной [Голиковой] рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведем опрос регионов, готовы ли они все провести эту процедуру", - сказал Музаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 13.05.2020
Медведь загрыз обитателей этнопарка в Коми
0
40
16:00 13.05.2020
Подписан меморандум о намерении объединения Архангельской области и НАО
0
62
15:32 13.05.2020
Власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях - Путин
0
114
15:00 13.05.2020
Боевая авиация России превосходит зарубежные аналоги - Путин
0
171
14:32 13.05.2020
Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
0
200
14:12 13.05.2020
Глава Минздрава РФ Мурашко призвал реформировать систему ОМС
0
250
14:00 13.05.2020
Почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
0
238
13:25 13.05.2020
ЕГЭ будут перенесены на более поздний срок, ОГЭ в этом году не будет
0
310
13:20 13.05.2020
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
0
268
13:05 13.05.2020
Коронавирус выявлен у пяти депутатов Госдумы - Володин
0
278

Возврат к списку