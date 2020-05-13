Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

"На сегодняшний день есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня, видимо, после разговора [ректора МГУ] Виктора Антоновича [Садовничего] и [министра просвещения] Сергея Сергеевича [Кравцова] с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной [Голиковой] рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведем опрос регионов, готовы ли они все провести эту процедуру", - сказал Музаев.