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Власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях - Путин

15:32 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что деньги на поддержку граждан и экономики изыскиваются, хотя ситуация для бюджета РФ непростая.

"Для бюджета ситуация непростая, имею ввиду падение цен на наши традиционные экспортные товары - на нефть, другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились", - констатировал глава государства на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. "А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия", - подчеркнул Путин.

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