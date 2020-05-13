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Подписан меморандум о намерении объединения Архангельской области и НАО

16:00 13.05.2020 Источник: Интерфакс

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подписали в среду меморандум о намерении объединения регионов в один субъект РФ.

"(Меморандум) подписали", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе правительства Поморья.

Совещание по вопросу объединения регионов прошло в среду в Нарьян-Маре.

Вопрос объединения Архангельской области и НАО обсуждается не первый год.

Как следует из устава Поморья, НАО входит в состав Архангельской области. Округ является "субъектом РФ и одновременно составной частью области". Губернатор Архангельской области вносит президенту РФ предложения о кандидатурах для избрания на должность губернатора НАО.

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