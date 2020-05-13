Медведь загрыз обитателей этнопарка в Коми

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Коми медведь перелез через трёхметровый забор и загрыз обитателей этнопарка. Инцидент произошёл в финно-угорском парке в селе Ыб Сыктывдинского района Коми. От лап хищника погибли лоси Моня и Муля.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе этнопарка, инцидент произошёл в ночь на 11 мая, медведь проник в вольер с трёхметровым ограждением. Освещение и музыка, которая служит дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосей. Лосёнок Макс остался жив.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Роман Полшведкин 12 мая подписал приказ о регулировании численности животных. В нём говорится, что до 31 мая следует отстрелить медведя в Сыктывдинском районе. Говорит Москва