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Расследование дела сестер Хачатурян завершено, СК отказал в переквалификации обвинения

16:32 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин, следствие отказалось переквалифицировать действия сестер.

"Обвинение нам не перепредъявляли - какое оно было год назад, такое и осталось. Таким образом, СК проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян", - сказал защитник. Он напомнил, что следствие две месяца назад провело по дело еще одну экспертизу, "которая подтвердила вывод в пользу девочек". "После этого следствие не переквалифицировало обвинение, снова объявило об окончании следствия, не принимая решения о переквалификации, оставлении квалификации или дополнительном допросе сестер", - отметил Паршин.

По его словам, теперь с материалами дела должны ознакомиться потерпевшие, которые не могли это сделать ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем к ознакомлению приступят обвиняемые и их защита. "Если дело после утверждения обвинительного заключения передадут в суд из Генпрокуратуры, то мы соберем коллегию присяжных", - подчеркнул адвокат.

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