Расследование дела сестер Хачатурян завершено, СК отказал в переквалификации обвинения
16:32 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин, следствие отказалось переквалифицировать действия сестер.
"Обвинение нам не перепредъявляли - какое оно было год назад, такое и осталось. Таким образом, СК проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян", - сказал защитник. Он напомнил, что следствие две месяца назад провело по дело еще одну экспертизу, "которая подтвердила вывод в пользу девочек". "После этого следствие не переквалифицировало обвинение, снова объявило об окончании следствия, не принимая решения о переквалификации, оставлении квалификации или дополнительном допросе сестер", - отметил Паршин.
По его словам, теперь с материалами дела должны ознакомиться потерпевшие, которые не могли это сделать ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем к ознакомлению приступят обвиняемые и их защита. "Если дело после утверждения обвинительного заключения передадут в суд из Генпрокуратуры, то мы соберем коллегию присяжных", - подчеркнул адвокат.
НОВОСТИ
- 17:32 13.05.2020
- Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования
- 17:14 13.05.2020
- Самолет рейсом Санкт-Петербург - Уфа подал сигнал тревоги и возвращается в Пулково
- 17:00 13.05.2020
- Приостановлена деятельность рабочей группы по созданию российского аналога "Википедии"
- 16:31 13.05.2020
- Собянин: соцработники "на земле" получат доплаты в размере 25000 рублей
- 16:12 13.05.2020
- Медведь загрыз обитателей этнопарка в Коми
- 16:00 13.05.2020
- Подписан меморандум о намерении объединения Архангельской области и НАО
- 15:32 13.05.2020
- Власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях - Путин
- 15:12 13.05.2020
- Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня
- 15:00 13.05.2020
- Боевая авиация России превосходит зарубежные аналоги - Путин
- 14:32 13.05.2020
- Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать