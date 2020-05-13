Собянин: соцработники "на земле" получат доплаты в размере 25000 рублей
16:31 13.05.2020
Cоциальные работники, которые занимаются надомным обслуживанием горожан и трудятся в стационарных учреждениях, получат городские доплаты в 25 тыс. руб. в месяц. По словам мэра Сергея Собянина, это должно поддержать эффективность труда соцработников в период пандемии коронавируса. «Тяжелые условия работы, связанные с режимом, и с какими-то внутренними ограничениями, и со средствами санитарной защиты, в которых они постоянно находятся. Это огромные риски и психологическая нагрузка, – заявил Собянин о труде соцработников. – Необходима не только федеральная поддержка, но и городская. Мы ее обеспечим, и в ближайшие дни такое решение будет принято».
По данным мэрии, доплаты соцработникам будут осуществлять в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года в качестве дополнения к выплатам, предусмотренных на федеральном уровне.
Для противодействия распространению коронавируса работа московских социальных служб была полностью перестроена. Часть программ перевели в дистанционную форму, при этом надомное социальное обслуживание всех 128 тыс. москвичей, которые получали соцуслуги до эпидемии, сохранилось. В городе действует проект «Мой социальный помощник», в рамках которого самоизолировавшиеся москвичи могут обратиться в колл-центр по телефону 8-495-870-45-09 и оставить заявку на получение социальной помощи. Операторы центра принимают звонки ежедневно с 8.00 до 21. 00. За время пандемии жители Москвы уже сделали около миллиона звонков, оставив заявки на более 370 тыс. услуг. Сейчас примерно 89% заявок выполнены.
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