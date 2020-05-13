0
0
134
НОВОСТИ

Собянин: соцработники "на земле" получат доплаты в размере 25000 рублей

16:31 13.05.2020

Cоциальные работники, которые занимаются надомным обслуживанием горожан и трудятся в стационарных учреждениях, получат городские доплаты в 25 тыс. руб. в месяц. По словам мэра Сергея Собянина, это должно поддержать эффективность труда соцработников в период пандемии коронавируса. «Тяжелые условия работы, связанные с режимом, и с какими-то внутренними ограничениями, и со средствами санитарной защиты, в которых они постоянно находятся. Это огромные риски и психологическая нагрузка, – заявил Собянин о труде соцработников. – Необходима не только федеральная поддержка, но и городская. Мы ее обеспечим, и в ближайшие дни такое решение будет принято».

По данным мэрии, доплаты соцработникам будут осуществлять в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года в качестве дополнения к выплатам, предусмотренных на федеральном уровне.

Для противодействия распространению коронавируса работа московских социальных служб была полностью перестроена. Часть программ перевели в дистанционную форму, при этом надомное социальное обслуживание всех 128 тыс. москвичей, которые получали соцуслуги до эпидемии, сохранилось. В городе действует проект «Мой социальный помощник», в рамках которого самоизолировавшиеся москвичи могут обратиться в колл-центр по телефону 8-495-870-45-09 и оставить заявку на получение социальной помощи. Операторы центра принимают звонки ежедневно с 8.00 до 21. 00. За время пандемии жители Москвы уже сделали около миллиона звонков, оставив заявки на более 370 тыс. услуг. Сейчас примерно 89% заявок выполнены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 13.05.2020
Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования
0
71
17:14 13.05.2020
Самолет рейсом Санкт-Петербург - Уфа подал сигнал тревоги и возвращается в Пулково
0
105
17:00 13.05.2020
Приостановлена деятельность рабочей группы по созданию российского аналога "Википедии"
0
111
16:32 13.05.2020
Расследование дела сестер Хачатурян завершено, СК отказал в переквалификации обвинения
0
170
16:12 13.05.2020
Медведь загрыз обитателей этнопарка в Коми
0
185
16:00 13.05.2020
Подписан меморандум о намерении объединения Архангельской области и НАО
0
192
15:32 13.05.2020
Власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях - Путин
0
242
15:12 13.05.2020
Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня
0
249
15:00 13.05.2020
Боевая авиация России превосходит зарубежные аналоги - Путин
0
262
14:32 13.05.2020
Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
0
274

Возврат к списку