Приостановлена деятельность рабочей группы по созданию российского аналога "Википедии"

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии». Распоряжение о приостановке деятельности рабочей группы опубликовано на сайте кабмина.

Документ подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов.

Интерактивный портал планировали разработать на базе Большой российской энциклопедии. В проекте федерального бюджета от 2019 года на реализацию идеи планировалось потратить около 1,7 млрд рублей. В прошлом году была выделена субсидия размером более 303 миллионов.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что российский аналог «Википедии» будет содержать «достоверную информацию, изложенную в современной форме», уточняет издание Znak.com. Говорит Москва