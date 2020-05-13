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Приостановлена деятельность рабочей группы по созданию российского аналога "Википедии"

17:00 13.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии». Распоряжение о приостановке деятельности рабочей группы опубликовано на сайте кабмина.

Документ подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов.

Интерактивный портал планировали разработать на базе Большой российской энциклопедии. В проекте федерального бюджета от 2019 года на реализацию идеи планировалось потратить около 1,7 млрд рублей. В прошлом году была выделена субсидия размером более 303 миллионов. 

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что российский аналог «Википедии» будет содержать «достоверную информацию, изложенную в современной форме», уточняет издание Znak.com.  Говорит Москва

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