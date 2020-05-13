Приостановлена деятельность рабочей группы по созданию российского аналога "Википедии"
17:00 13.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии». Распоряжение о приостановке деятельности рабочей группы опубликовано на сайте кабмина.
Документ подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов.
Интерактивный портал планировали разработать на базе Большой российской энциклопедии. В проекте федерального бюджета от 2019 года на реализацию идеи планировалось потратить около 1,7 млрд рублей. В прошлом году была выделена субсидия размером более 303 миллионов.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что российский аналог «Википедии» будет содержать «достоверную информацию, изложенную в современной форме», уточняет издание Znak.com. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:32 13.05.2020
- Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования
- 17:14 13.05.2020
- Самолет рейсом Санкт-Петербург - Уфа подал сигнал тревоги и возвращается в Пулково
- 16:32 13.05.2020
- Расследование дела сестер Хачатурян завершено, СК отказал в переквалификации обвинения
- 16:31 13.05.2020
- Собянин: соцработники "на земле" получат доплаты в размере 25000 рублей
- 16:12 13.05.2020
- Медведь загрыз обитателей этнопарка в Коми
- 16:00 13.05.2020
- Подписан меморандум о намерении объединения Архангельской области и НАО
- 15:32 13.05.2020
- Власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях - Путин
- 15:12 13.05.2020
- Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня
- 15:00 13.05.2020
- Боевая авиация России превосходит зарубежные аналоги - Путин
- 14:32 13.05.2020
- Американцы после введения карантина стали массово забирать животных из приютов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать