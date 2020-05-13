Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования
17:32 13.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе, по почте на выборах всех уровней в условиях пандемии. Прозрачность и открытость процедуры не вызывает никаких сомнений, — сказал «Эху» один из авторов инициативы, депутат-"единоросс" Дмитрий Вяткин.
Вяткин уточнил, что упомянутые виды голосования не распространяются на голосование по поправкам в Конституцию. Эта процедура регулируется отдельным законном.
И голосование по почте, и дистанционное электронное голосование уже проводились в российских регионах. Здесь нет особых нововведений, — сказал Интерфаксу зампред Центризбиркома Николай Булаев. В то же время он считает, что регионы пока не готовы к электронному голосованию. Закон дает такое право, а возможность появится, когда будут созданы технические условия, — добавил Булаев.
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