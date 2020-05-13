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Самолет рейсом Санкт-Петербург - Уфа подал сигнал тревоги и возвращается в Пулково

17:14 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, вылетевший из Санкт- Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет Airbus A319 рейсом Санкт-Петербург - Уфа подал сигнал тревоги через 25 минут после вылета и возвращается в аэропорт Пулково", - сказал собеседник агентства.

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