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Страны Балтии не собираются открывать границы раньше августа

18:00 13.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Страны Балтии обещали открыть внешние границы не раньше августа. Об этом сообщил глава Минтранса Латвии Талис Линкайтс. С таким прогнозом он выступил в эфире Латвийского радио.

По словам министра, каждая страна пробует вводить и отменять ограничения в своём темпе. «Что-то обещать в этой ситуации очень рискованно», — заметил чиновник. «Если в августе удастся уехать дальше стран Балтии, это будет достижением», — отметил Линкайтс.

Ранее главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии решили открыть внутренние границы с 15 мая.  Говорит Москва

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