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Выпускники в ходе ЕГЭ в этом году должны будут сдать два экзамена по выбору

18:40 13.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Выпускники школ в ходе ЕГЭ в этом году должны будут сдать два экзамена по выбору. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Он уточнил, что Единый госэкзамен нужно будет сдавать только тем, кто собирается поступать в ВУЗы, выбирать выпускникам предложат исходя из того, на каком факультете и в каком университете они планируют учиться. По словам Глушко, кампания по сдаче Единого госэкзамена пройдёт по единому расписанию по всей стране. Конкретная дата пока не утверждена. В Рособрнадзоре говорят, что один из вариантов – вторая декада июня. В Минздраве считают, что безопасно экзамен можно будет проводить только в августе – сентябре.  Эхо Москвы

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