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НОВОСТИ

Власти Москвы опровергли слухи о неточности в подсчете умерших от коронавируса

18:48 13.05.2020

Заявления о том, что в Москве занижаются показатели смертности от коронавируса, не соответствует действительности, заявилипредставители Департамента здравоохранения столицы. По их словам, Москва открыто сообщает сведения о смертности, причем нередко даже оперативное, чем федеральные структуры.

«Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций, - уверены московские медики. - В апреле 2020 года действительно, по данным управления ЗАГС по Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1 841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек, то есть в два раза меньше».

По данным департамента, из общего числа умерших в апреле, 639 - люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего - пневмония. «Следует подчеркнуть, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на CoV-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран, - сообщают столичные врачи. - Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми. Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах - смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности».

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