Зеленский заявил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы
21:20 13.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что в Житомирской области пожароопасная ситуация также улучшилась — там погашено большинство участков огня.
Крупные природные пожары в зоне отчуждения атомной станции начались 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сёл и большой массив леса. Пожары также были зафиксированы на территории Киевской и Житомирской областей. Украинские профильные ведомства заверяли, что радиационная обстановка в Чернобыльской зоне стабильная, показатели не превышали допустимых значений.
Среди версий возникновения огня следствие не исключает умышленных поджогов, передаёт ТАСС. Говорит Москва
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