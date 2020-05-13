Зеленский заявил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что в Житомирской области пожароопасная ситуация также улучшилась — там погашено большинство участков огня.

Крупные природные пожары в зоне отчуждения атомной станции начались 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сёл и большой массив леса. Пожары также были зафиксированы на территории Киевской и Житомирской областей. Украинские профильные ведомства заверяли, что радиационная обстановка в Чернобыльской зоне стабильная, показатели не превышали допустимых значений.

Среди версий возникновения огня следствие не исключает умышленных поджогов, передаёт ТАСС. Говорит Москва