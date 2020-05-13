Рособрнадзор предложил рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года
20:00 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти в России в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Проводить экзамены в июле нецелесообразно, поскольку могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
"Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020", - указано в тексте документа.
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