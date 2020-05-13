Осужденным по «дадинской» статье нельзя будет баллотироваться на выборные должности

20:40 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете баллотироваться на любые выборные должности лицам, ранее осужденным за ряд преступлений, в том числе по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Участвовать в выборах также запрещено осужденным по статье о призывах к экстремистской деятельности. В частности, это касается фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Запрет будет действовать в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Власти хотят ограничить доступ к выборным должностям всем несогласным с политикой действующего режима. Такое мнение Егор Жуков высказал в интервью «Эху».

«Я считаю, что данный законопроект будет принят, потому что у него есть явная политическая подоплека. Он направлен против политически активных людей, потому что по так называемой «дадинской» статье осуждают людей, которые весьма скептически относятся к действующей власти», — сказал активист.

Е.Жуков добавил, что в каком-то смысле расценивает данный законопроект как направленный персонально против него. «Я могу только отметить, что мне очень приятно, что во мне видят искреннего соперника, и я продолжу подтверждать эту репутацию, будучи до самого конца противником этой власти», — заключил он. Эхо Москвы