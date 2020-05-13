Главный патологоанатом Москвы разъяснил методику определения причины смерти от коронавируса

20:33

Смерть от COVID-19 устанавливается при наличии пневмонии и положительного результата анализа на коронавирус, заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц. По его словам есть методика, по которой причиной смерти считается коронавирусная инфекция. «Согласно рекомендациям Минздрава, смерть от COVID-19 устанавливается при условии наличия пневмонии и положительного результата анализа на коронавирус. Причем тест может быть взят как при жизни, так и после смерти, - отметил врач. - Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран».

Как говорит Зайратьянц, рост смертности может быть отнесен на счет повышения заболеваемости коронавирусом. «Конечно, коронавирус влияет на состояние организма в целом, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и может дать осложнения на другие органы. Но как я могу указать причиной смерти COVID-19, если у человека был инфаркт или поздняя стадия онкологии, и при этом не было воспаления легких? Это в корне неверно. Поэтому статистика Москвы по смертности от COVID-19 абсолютно корректна», - пояснил медик по данным коотрого, даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу (официально таких случаев 639), то смертность от COVID-19 составит чуть больше 3%.