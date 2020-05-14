Выпускники смогут выбрать то число предметов ЕГЭ, которое нужно для поступления - Кравцов
22:40 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз. Об этом ТАСС в среду заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"В настоящее время завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", - сообщил в беседе с ТАСС Кравцов.
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