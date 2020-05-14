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До появления вакцины или формирования иммунитета возможны и второй, и третий подъемы заболеваемости - эксперт

07:40 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй и третий подъемы заболеваемости из-за новой коронавирусной инфекции возможны в России до появления эффективной вакцины или формирования у населения коллективного иммунитета. Об этом заявил в среду заместитель директора Центрального научно- исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"При любой респираторной вирусной инфекции мы надеемся на коллективный иммунитет. Понятно, что свести заболеваемость до нуля не представляется возможным, поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъем, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится", - сказал он.

При этом подъемы уже не будут выраженными, отметил Горелов.

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