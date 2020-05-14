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Из-за распространения коронавируса в Белом доме Трамп разговаривает с Пенсом только по телефону

07:50 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп рассказал в среду, что в связи с распространением нового коронавируса в Белом доме не встречается с вице- президентом США Майклом Пенсом, а разговаривает с ним только по телефону.

"Я не вижу Майкла Пенса, и я скучаю по нему. <...> Мы долго разговариваем по телефону. Некоторое время мы не будем [лично] встречаться", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме про общение между двумя политиками. Он добавил, что Пенс также ни с кем не встречается. Трамп пояснил, что вице-президент принял такое решение после того, как у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус.

Во вторник телеканал Си-эн-эн сообщил, что Пенс в ближайшее время не будет приближаться к Трампу. О том, что у Кэти Миллер - супруги советника президента Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус, стало известно 8 мая. 7 мая телеканал Си-эн-эн сообщил, что коронавирус обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме. В понедельник Трамп отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.

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