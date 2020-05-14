В США частично откроются для посещения национальные парки Йеллоустон и Гранд-Каньон
08:10 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеллоустонский национальный парк в США, известный своими гейзерами и полностью закрытый для посетителей из-за пандемии, частично откроется 18 мая. Об этом сообщается в среду в "Твиттере" этого биосферного заповедника и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Йеллоустонский национальный парк откроется 18 мая и начнет работать в ограниченном режиме", - говорится в сообщении. В нем изложен подробный план трехэтапного возобновления функционирования этого объекта, расположенного на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. В следующий понедельник для туристов открываются южный и восточный въезды в парк со стороны Вайоминга.
Национальный парк Гранд-Каньон (штат Аризона) откроется поэтапно 15-18 мая.
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