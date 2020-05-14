Соблюдать разработанные Роспотребнадзором рекомендации для киноотрасли проблематично - режиссеры и продюсеры
08:30 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как рассказал ТАСС режиссер фильмов "Текст" и "Холоп" Клим Шипенко, съемки всех его ближайших проектов должны проходить в Москве. "Я пока, смотря на цифры ежедневной статистики, не вижу, чтобы эпидемия шла на спад. Соответственно, я боюсь подвергать людей риску заразиться, - отметил он. - Я думаю, что пока преждевременно выходить непосредственно на съемочную площадку, пока эпидемия не пойдет на ощутимый спад именно в Москве".
По мнению режиссера, меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором для организации съемочного процесса, эффективны, но проводить его, соблюдая их сложно. "Кино - это очень контактный вид искусства, где очень много людей постоянно находятся друг с другом в очень близком контакте, после чего они разъезжаются по домам, ходят по магазинам", - пояснил Шипенко.
"Как правило, они все находятся не на расстоянии социальной дистанции. Они общаются, целуются в кадре. Я не очень представляю себе, как членам съемочной группы можно находиться на расстоянии двух метров. Все равно приходится подходить, смотреть в сценарий, передавать что-то. Я не уверен, что в масках можно вынести 12 часов на площадке", - сказал Лебедев ТАСС.
Глава кинокомпании "Пан - Атлантик Студио" Екатерина Филиппова выразила мнение, что возобновление кинопроизводства с учетом всех требований Роспотребнадзора маловероятно, и это трудно осуществить. "Технически можно попробовать, но для этого нужно увеличить съемочный период раза в два: если действительно обрабатывать помещения, делать это не для "галочки", а для пользы, учитывая, что сейчас Россия находится на втором месте по степени распространения COVID-19 и не только", - сказала она.
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