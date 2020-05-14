Великобритания готовит "большой пакет уступок" для снижения пошлин на импорт с/х продукции из США

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании разрабатывает план снижения пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из США. Об этом сообщила в четверг газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники в британских правящих кругах.

По их данным, министерство внешней торговли королевства готовит "большой пакет уступок", который будет представлен американской стороне в ближайшие месяцы. В Лондоне рассчитывают, что этот шаг поможет продвинуться в переговорах с Вашингтоном о заключении соглашения о свободной торговле.

Как при этом отмечается, некоторые члены британского парламента и министры опасаются, что подобный план может негативно сказаться на национальном сельском хозяйстве. Основными оппонентами министра внешней торговли Элизабет Трасс в этом вопросе, по информации газеты, являются министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Джордж Юстис и канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув.