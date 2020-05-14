0
0
0
НОВОСТИ

NYT настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в РФ

09:05 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Газета New York Times настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в России. Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс. Ее слова приводят российские информагентства. 

Ранее издания New York Times и Financial Times написали, что смертность в Москве и Петербурге от коронавируса может быть на 70% выше официальной статистики. 

В российском МИДе потребовали от американской и британской газет опубликовать опровержения. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 14.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая
0
31
08:50 14.05.2020
Великобритания готовит "большой пакет уступок" для снижения пошлин на импорт с/х продукции из США
0
54
08:30 14.05.2020
Соблюдать разработанные Роспотребнадзором рекомендации для киноотрасли проблематично - режиссеры и продюсеры
0
88
08:10 14.05.2020
В США частично откроются для посещения национальные парки Йеллоустон и Гранд-Каньон
0
122
07:50 14.05.2020
Из-за распространения коронавируса в Белом доме Трамп разговаривает с Пенсом только по телефону
0
144
07:40 14.05.2020
До появления вакцины или формирования иммунитета возможны и второй, и третий подъемы заболеваемости - эксперт
0
179
07:30 14.05.2020
На поддержку российских автокомпаний правительство выделило 23,4 млрд рублей
0
177
22:40 13.05.2020
Выпускники смогут выбрать то число предметов ЕГЭ, которое нужно для поступления - Кравцов
0
604
22:00 13.05.2020
Академики РАН требуют восстановить снятые в Твери памятные доски о жертвах сталинских репрессий
0
670
21:20 13.05.2020
Зеленский заявил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы
0
664

Возврат к списку