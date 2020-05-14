NYT настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в РФ

09:05 Источник: Эхо Москвы

Газета New York Times настаивает на правдивости своей публикации о смертности от коронавируса в России. Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс. Ее слова приводят российские информагентства.

Ранее издания New York Times и Financial Times написали, что смертность в Москве и Петербурге от коронавируса может быть на 70% выше официальной статистики.

В российском МИДе потребовали от американской и британской газет опубликовать опровержения. Эхо Москвы